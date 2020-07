Tesla : le niveau 5 d'autonomie des véhicules, le plus élevé, serait bientôt atteint, d'après Elon Musk

Celles et ceux qui suivent les différentes entreprises d'Elon Musk (ou ses réseaux sociaux) savent son amour pour les annonces fracassantes et autres punchlines. Pour le moment, Tesla propose sur ses véhicules une aide à la conduite autonome, son fameux Autopilot permettant de lâcher les mains du volant, considéré de niveau trois selon les critères expliqués plus haut.