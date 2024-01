Après avoir appris à faire le café, le robot de Figure va travailler dans une usine BMW

Avant de lancer Figure 01 dans le grand bain, Figure analysera les sections de la chaîne de production ou leur bébé sera le plus apte à intervenir de manière pertinente. Ce brave petit robot sera ensuite déployé dans l'usine de BMW situé à Spartanburg, en Caroline du Sud. Le constructeur allemand y est implanté depuis 1994 et emploie plus de 9 000 personnes à la production de différents modèles de véhicules, notamment les SUV de la marque (X4, X5, X6, etc.).