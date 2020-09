Un Raspberry Pi 3 et un soupçon d'IA pour mieux trier vos déchets

Les experts ont pour cela combiné un Raspberry Pi 3 avec des capteurs optiques et des algorithmes capables de comprendre ce que l'appareil « voit », créant ainsi un appareil capable de distinguer le papier, le verre, le plastique, le carton et le métal.

Après l'avoir entraîné sur une base de données de 3 500 images de déchets, ses concepteurs disent avoir constaté que le choix de l'appareil était le bon dans 92% des cas. Un taux jugé suffisant par l'Université de Liverpool pour un usage commercial.

Car si l'on imagine - ou non - cet appareil fonctionnant au bord de la poubelle de la cuisine, ce type d'appareils doit d'abord être utile dans les installations de recyclage de matériaux (MRF), où les ordures ménagères sont envoyées pour être triées. Il pourra dès lors se charger du repérage de chaque objet et placer ce dernier dans un contenant adapté, où il recevra ensuite le recyclage adapté.

Karl Myers, du département de mathématiques et d'informatique de l'Université de Liverpool a ainsi déclaré à ZDNet : « C'est conçu pour être intégré à l'un des systèmes robotiques actuellement sur le marché. Le Raspberry Pi envoie un signal via une communication série au bras robotique sur la position des matières recyclables, et le robot saisit juste l'objet ».