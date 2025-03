La CNIL et la DGCCRF devront sans doute revoir leurs procédures et stratégies de contrôle face à cette nouvelle menace. Si la pratique est en théorie illégale dans l'empire du Milieu, elle prospère grâce aux subterfuges techniques comme l'usurpation de numéros locaux pour contourner les filtres anti-spam. Sans évolution rapide de notre arsenal législatif, les Français pourraient bientôt faire face à une explosion des appels indésirables d'un nouveau genre. Et ça continue, encore et encore, comme dirait l'autre.