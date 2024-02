Démarchage téléphonique : il est maintenant illégal de passer des appels avec une voix artificielle créée par de l’IA aux USA. Qu’en est-il en France ?

L'utilisation de l'IA pour générer la voix est désormais une infraction outre-Atlantique. En novembre dernier, et forcément inquiète en ce qu'elle permet aux arnaqueurs de perfectionner leurs techniques, la FCC avait lancé une enquête pour lutter contre ces appels téléphoniques robotisés, en se penchant plus particulièrement sur le rôle de l'intelligence artificielle. L'agence a exploré comment elle pouvait être utilisée pour essayer de piéger ou d'escroquer des consommateurs, et voir si le clonage vocal devait être réglementé.