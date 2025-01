Pour cause, il n'est plus question d'émettre un très grand nombre d'appels et de dialoguer avec la victime, ni même d'utiliser des messages enregistrés comme dans les méthodes d'arnaques à la tâche, puisque ici l'intelligence artificielle fait tout, ou presque. Avec le clonage de voix par IA, les malfaiteurs peuvent cibler plus précisément leurs victimes et tendres des pièges parfois difficiles à déceler. C'est pourquoi Truecaller, une entreprise suédoise réputée dans le domaine du blocage de spams téléphoniques, a développé un nouvel outil pour détecter les voix clonées par IA.