Streaming vidéo : Netflix domine l'Europe, Amazon Prime Vidéo fait de la résistance

Riccosta / Shutterstock.com

Netflix, encore plus puissant dans les pays nordiques



Parts des revenus de la SVoD en Europe en 2018, selon S&P Global Market Intelligence

Un marché qui devrait doubler à horizon 2023

confirme son hégémonie continentale. Selon les dernières estimations de S&P Global Market Intelligence, tirées d'analyses menées dans 18 pays, le service de vidéo par abonnement de Reed Hastings règne littéralement sur l'Europe., dont plus de la moitié (52 %) est tombée dans l'escarcelle de la firme de Los Gatos.Sur les pays étudiés par l'agence, Netflix est leader partout sauf en Allemagne, en Pologne et en Russie. La société tout récemment oscarisée profite de la puissance dudans les pays nordiques. Au Danemark, en Norvège, en Suède et en Finlande, les taux de pénétration du service vont de 47 à 73 %. Le Royaume-Uni suit avec un taux honorable de 41 %.Le géantrécoltant plus de la moitié des revenus issus de la SVoD, il ne reste plus que les miettes ou presque pour les autres. Néanmoins, un acteur parvient à garder la tête haute : il s'agit d'. Le service de vidéo à la demande de Jeff Bezos, et parvient même à être, premier pays européen en termes de population.Netflix doit néanmoins se méfier de. Si un nombre trop important d'acteurs peut parfois favoriser celui qui est en position dominante, le risque d'un éclatement des parts est toujours possible. Outre les futures arrivées des mastodontes Disney Apple et Warner , d'autres services comme le Britannique Britbox ou le Français Salto et le futur descendant de Canal Play pourraient aussi perturber le roi du streaming, qui compte 5 millions d'abonnés rien qu'en France Quoi qu'il arrive, le marché de la SVoD va encore gagner en épaisseur. Selon S&P Global, les revenus provenant du marché européen des abonnements en ligne devraient doubler et