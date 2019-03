Comme Salto en France, les antennes britanniques préparent un rival à Netflix

Ink Drop / Shutterstock.com

Britbox, le Netflix british

Des premiers résultats optimistes en Amérique du Nord

Après Salto en France , c'est au tour des géants de la TV britannique de lancer leur riposte. Même bataille et même principe que leurs homologues français : proposer un service de streaming regroupant le meilleur de la TV locale ainsi que des productions originales. Mais cela suffira-t-il à représenter un challenge pour Netflix ?ou encore, tout ça en illimité. C'est ce que proposera Britbox, la nouvelle plateforme de streaming née de l'alliance BBC-ITV . Si Britbox offrira la « crème de la créativité anglaise » selon le PDG d'ITV , l'alliance BBC-ITV veut aussi mettre en avant une librairie de contenus des 50 dernières années.Des documentaires, comédies et drames souvent payants - et chers - seront disponibles en illimité sur Britbox. A ces contenus foisonnants s'ajouteront des productions originales, pour ne pas donner notamment l'impression aux abonnés britanniques de (re)visionner un contenu qu'ils paient déjà. La BBC et son service en ligne IPlayer sont en effet financés par la contribution audiovisuelle publique (200 £ par an).Le projet de Britbox est conforté par le lancement de son pendant d'Amérique du Nord en 2017, fruit du partenariat entre la BBC, ITV et AMC. Disponible aux Etats-Unis et au Canada pour 6,99 $ par mois, ce Britbox d'outre-Atlantique compte déjà 500 000 abonnés selon la BBC. Cette plateforme, qui est née du projet avorté « Kangaroo » en 2007, «» selon Lord Hall, PDG de la BBC, présageant des résultats optimistes pour Britbox.Avec un prix «», de l'ordre de 5 £ par mois , le lancement de Britbox est prévu pour le second semestre de l'année. Face aux 139 millions d'abonnés Netflix, Britbox a tout de même du pain sur la planche.