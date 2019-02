Apple : la sortie du service de SVoD pour avril se précise

Crédits : Apple

Apple Video : vers une disponibilité du service en avril

Que peut bien nous préparerpour le 25 mars ? Hier, Buzzfeed arguait que le géant tiendrait conférence pour nous parler de Apple News et aujourd'hui, Bloomberg affirme que la firme de Cupertino y dévoilera également son très attendu service de SVoD Selon Bloomberg, Apple aurait convié la crème d'Hollywood sur le plancher dule 25 mars. Aussi, on imagine mal Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et JJ Abrams se presser à une telle conférence si le sujet de la vidéo n'est pas abordé à un moment donné.Cependant, l'avenir de la plateforme vidéo d'Apple semble plus nébuleux que jamais. CNBC, qui révèle que le service arrivera à l'horizon du mois de mai, affirme que Netflix ne sera pas partenaire du lancement et que HBO est quant à lui «».Si Apple espère convaincre dans les mêmes proportions qu'avec son service de streaming audio, il a tout intérêt à blinder son catalogue de références inédites ou, a contrario, de partenariats reluisants.