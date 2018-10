Warner annonce enfin son service de streaming HBO pour fin 2019

Warner imagine "Un service à la fois convaincant et compétitif"

Avec le streaming, on ne s'ennuie jamais, vous ne trouvez pas ? Il y a quelques mois, Disney officialisait l'arrivée de, sa plateforme de streaming qui doit normalement être lancée en 2019 , si l'on croit Bob Iger le président de la firme. Après Mickey, et toujours dans l'optique de concurrencer, voilà qu'un autre géant du divertissement pointe le bout de son nez., qui fait désormais partie de la galaxy AT&T (133 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017), va aussi lancer son propre service de streaming. Et à l'instar de Disney, Warner table sur une mise en ligne d'ici fin 2019.Mercredi, Warner a officiellement fait son entrée dans la bataille du streaming. L'annonce faite par John Stankey, le PDG de WarnerMedia (qui faisait d'ailleurs suite à une note interne), a de quoi faire trembler ses concurrents Netflix, Amazon Prime et Disney. Et pour cause, Warner compte s'appuyer sur son catalogue impressionnant de programmes forts, HBO Now en tête (et son fer-de-lance « Game of Thrones »), mais aussi sur un package des contenus de Turner et Warner, parmi lesquels « Harry Potter » ou « The Big Bang Theory ».« Notre service commencera par HBO et par la programmation qui définit le genre dont les téléspectateurs ont envie », précise John Stankey. Warner compte travailler avec ses partenaires (diffuseurs, producteurs...) pour fournir un service à la fois convaincant et compétitif, qui viendra compléter sa distribution de gros, pour « toucher le plus grand nombre de téléspectateurs », dixit son PDG.