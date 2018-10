La démultiplication des plateformes de streaming fait bondir le piratage

Chassez le naturel...

Les consommateurs s'abonnent, mais piratent en parallèle

Si Amazon Prime, HBO, OCS ou encore le très populaire Netflix semblent avoir le vent en poupe grâce leur large catalogue respectif de séries et films très complet, le revers de la médaille commence à se faire sentir sur le web.Difficile de payer un abonnement mensuel pour l'ensemble de ces services pour accéder à toutes les exclusivités possibles. Sans débourser plusieurs dizaines d'euros chaque mois, impossible de visionner en toute légalité Stranger Things, Game of Thrones ou encore The Walking Dead en simultané.Ainsi, d'après un rapport portant le doux nom de, le piratage a repris du poil de la bête. En 2011, BitTorrent avait atteint les 52% de traficaux USA, avant de plonger à 27% en 2015 grâce au développement fulgurant de Netflix (rappelons que ce dernier représenterait 15% du trafic downstream sur internet dans le monde ). À présent, ce taux culmine à 32% dans certaines régions du globe comme l'Europe, le Moyen-Orient ou l'Afrique.Cette hausse peut s'expliques en partie par le fait que ces régions ont parfois plus de mal à accéder au contenu des plateformes légales, à cause de problèmes de distribution.Cam Cullen, vice-président Global Marketing de Sandvine (à qui nous devons ce rapport), explique cette recrudescence de la manière suivante :Les propriétaires de ces services devront peut-être revoir leurs prix à la baisse, ou proposer un bouquet à tarif réduit, pour endiguer ce phénomène.