Le piratage en ligne n'a cessé de croître au fil des années, et Google, en tant qu'acteur majeur du secteur numérique, joue un rôle clé dans la lutte contre ce phénomène. Quinze ans en arrière, l'entreprise traitait seulement 250 000 demandes de retrait DMCA par an ; aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 3,5 milliards. Cette multiplication des demandes révèle non seulement la prolifération des contenus piratés, mais aussi la sophistication des méthodes utilisées par les opérateurs de sites pirates pour contourner les mesures de suppression.