MattS32

C’est bien la définition de chiffre qu’il faut lire, pour voir qu’elle peut s’applique au cas présent, pas celle de nombre, qui ne peut pas prouver que l’emploi de « chiffre » est incorrect (puisque plusieurs mots peuvent parfois être employés pour désigner la même chose…).

La définition de chiffre montre bien que quand on parle d’un total, on peut employer le mot « chiffre ». Ce qui est le cas ici. Donc l’emploi de « chiffre » par le rédacteur est parfaitement correct.

Tu remarqueras d’ailleurs qu’aucune des définitions de nombre dans le Wiktionnaire ne correspond mieux au cas présent que le point I.A.3 cité ci-dessus : on est pas dans le cadre des mathématiques (mais c’est effectivement dans ce cadre que tu as sans doute appris que quand il y a plusieurs chiffres, c’est un nombre… ce qui ne veut pas dire que dans d’autres cadre on ne peut pas utiliser chiffre pour une quantité qui en mathématique est représentée par un nombre…), on ne parle pas ici d’une « particularité morphologique », encore moins d’une « quantité indéterminée », ni d’une « multitude », ni de religion, et pas plus d’une valeur mystique…).