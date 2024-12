L'an dernier, la série la plus piratée au monde était la série post-apocalyptique de HBO, « The Last of Us ». Et l'année encore avant, en 2022, c'était le préquel de Game of Thrones, House of Dragons, qui s'installait à la première place de ce classement.

Ça, c'était pour la saison 1. Et en 2024, la saison 2 de House of The Dragon retrouve le titre de série TV la plus piratée de la planète sur BitTorrent, selon une compilation effectuée par TorrentFreak. Un résultat qui n'a en soi rien d'étonnant.