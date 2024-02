Après des années de recul, le piratage de séries et de films repart à la hausse

Encore hier, Disney+ et Hulu ont par exemple pu annoncer suivre Netflix dans la restriction liée au partage de comptes, et ce, à compter du 12 mars. Autrement dit, il devient nécessaire de posséder jusqu'à 3 ou 4 abonnements à des services différents afin de bénéficier d'un catalogue substantiel, avec un potentiel jonglage chaque mois entre les services. Et forcément, le budget alloué au divertissement ne cesse d'augmenter, d'autant que les abonnements ne touchent pas uniquement le cinéma ou les séries, mais aussi les jeux vidéo, la musique, etc. L'addition est de plus en plus salée chaque mois, et forcément, face à la perte de simplicité liée à l'utilisation du streaming, beaucoup désormais portent leur choix sur le piratage.