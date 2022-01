Les films et séries les plus piratés en 2021... ne sont certainement pas ceux que vous croyez

Dans le top 10 des séries les plus téléchargées, la première position est occupée par Loki , disponible sur Disney+ , suivie respectivement de Wandavision , une autre série Marvel Studios et la saison 5 de Rick & Morty (Netflix ). Suivent Falcon et le Soldat de l'Hiver , The Walking Dead saison 10, Game of Thrones saison 8, The Flash, Vikings, True Beauty et enfin la première saison de Superman & Lois .