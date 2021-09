Superman & Lois : The CW tiendrait-elle sa meilleure série DC ?

Après avoir lutté pour arriver au bout de la trop longue Arrow (et avoir sauté plusieurs dizaines d'épisodes au passage), après avoir tristement abandonné The Flash suite à quelques saisons redondantes, et après avoir rapidement et sans grand regret laissé tomber Supergirl, Batwoman ou encore Black Lightning, je pensais sincèrement que l'Arrowverse de The CW n'avait plus rien à m'offrir. C'est simple, seuls quelques épisodes crossovers et la toujours fun, décontractée et inventive Legends of Tomorrow me satisfaisaient encore.