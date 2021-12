Et les 10 séries les plus piratées de 2021 sont...

Disney+ et Marvel occupent également les 4e, 5e et 6e positions de ce classement des séries les plus piratées, avec respectivement Falcon et le Soldat de l'Hiver , Hawkeye et What If…? , qui vous fait découvrir le MCU sous le prisme de l'anthologie et de l'animation. Les séries Disney+ trustent donc 5 des 6 premières places. Pas un grand chelem, mais presque.