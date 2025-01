Les autorités à travers le monde ont semble-t-il décidé d'aller plus loin et plus fort depuis environ un an pour combattre plus efficacement le piratage du streaming sportif. En France, cela s'est traduit ces derniers mois par le blocage, grâce à la justice, de nombre de sites d'IPTV. Mais au niveau international, ça s'active aussi, avec la chute de réseaux géants. Et un nouveau mastodonte du genre vient de rendre gorge.