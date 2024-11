Noor Nabi Chowdhury et Mohammad Mahmudur Rahman, les deux frères inculpés dans cette affaire, risquent gros. Alors que le premier a été arreté cette semaine à New-York, le second n'a pas été appréhendé et résiderait quant à lui au Bangladesh.

Inculpés pour quatre chefs d'accusation, ils risquent tous deux d'être condamnés à une peine totale de 27 ans de prison si les quatre chefs d'accusation sont retenus.

Le site affiche aujourd'hui une page mentionnant que le domaine a été saisi. Breon Peace, procureur des États-Unis pour le district est de New York, s'est félicité de l'opération, menée conjointement avec les services des autorités canadiennes, britanniques et néerlandaises et ayant débouché sur la fermeture définitive de ce géant du piratage sportif.