Outre ces arrestations, il y a une autre information intéressante dans le communiqué des forces de l'ordre. Les deux hommes arrêtés en Colombie font face à des charges qui incluent l'utilisation de logiciels malveillants, en plus des accusations concernant la distribution de service IPTV, sous le nom de "Magis TV" et "Magis Oficial". Le rapport indique que ceux qui souhaitaient utiliser ces services étaient redirigés vers deux sites pour télécharger et installer l'application afin d'accéder aux contenus proposés. Ils ne se doutaient cependant pas qu'en installant l'application, ils installaient également divers spywares sur leurs appareils. Les autorités font notamment mention d'outils qui permettaient aux accusés d'activer la caméra à distance, d'accéder à des données de géolocalisation de l'utilisateur, d'accéder à ses photos et vidéos, et bien sûr de les collecter en les transférant vers un serveur externe.