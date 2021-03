Piratage sportif : 7 millions d'euros d'amende pour 3 hommes condamnés à Rennes

Le verdict est tombé mercredi en Bretagne, et il porte un terrible coup aux partisans du piratage sportif. Le tribunal correctionnel de Rennes a condamné trois hommes âgés de 43 à 57 ans à verser plus de 7 millions d'euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par les diffuseurs Canal Plus, beIN SPORTS et RMC Sports. Les trois hommes, un ancien vendeur de photocopieuses, un informaticien et un invalide, avaient monté et géré plusieurs sites illégaux, qui diffusaient de nombreuses compétitions en streaming, en toute illégalité.