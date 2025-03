Dans la première affaire, un homme de 46 ans a été condamné par le tribunal de Hillerød à neuf mois de prison, dont trois mois fermes, pour avoir partagé illégalement 74 téraoctets de films et de séries via deux trackers privés danois : SuperBits et DanishBytes. En plus de la peine de prison, il a écopé de 120 heures de travaux d’intérêt général. L’homme a reconnu les faits.



SuperBits et DanishBytes faisaient partie de la scène torrent privée danoise, très active jusqu’à ces dernières années. Des sites comme DanishBits, NordicBits, Asgaard ou ShareUniversity ont tous été visés par les autorités. Plus de vingt personnes – uploaders ou administrateurs – ont déjà été condamnées, à de peine de prison avec sursis, dans ce contexte.