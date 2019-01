Netflix : 1 milliard d'investissement (et des studios) au Nouveau-Mexique

Netflix réussit à faire du "gagnant-gagnant"

Breaking Bad, Better Call Saul, Roswell... les symboles du petit écran ne manquent pas lorsqu'il s'agit d'évoquer le Nouveau-Mexique, cet État américain traversé par le mythique Rio Grande. C'est là, àplus précisément, que a jeté son dévolu pour y installer son nouveau centre de production.Le leader mondial du divertissement en ligne a conclu un accord pour(Logan, The Avengers...). Au-delà de la somme investie, cet ancrage de la firme américaine va donner une nouvelle impulsion économique aux lieux, en créant jusqu'à 1 000 emplois en production chaque année.Sur les dix prochaines années, Netflix investira donc un milliard de dollars en production au Nouveau-Mexique. C'est la toute première fois que la société de Reed Hastings rachète un complexe de studio de production. Un projet d'envergure pour elle, qui ne compte pas chômer sur cette décennie. En effet, Netflix produira des séries cinématographiques et télévisées sur place. Le travail a même déjà commencé, puisque les séries dramatiques Chambers et Messiah sont déjà en production. Elles ont d'ailleurs permis le recrutement de 700 personnes.La bonne nouvelle enchante évidemment les autorités locales, qui n'ont pas hésité à dépenser quelques millions de dollars pour faciliter l'installation de leur investisseur, notamment sur le plan fiscal : « Netflix est à la pointe de l'industrie du cinéma et de la télévision et c'est un honneur de les accueillir au Nouveau-Mexique [...]. Après des années de travail acharné pour réduire les impôts et rendre le Nouveau-Mexique propice aux affaires, nous constatons des résultats incroyables », a déclaré la gouverneure du Nouveau-Mexique, Susa Martinez.Tout le monde ressort donc gagnant de cette opération. Netflix, de son côté, va encore épaissir sa production de contenu original, un argument aujourd'hui déterminant face à des plateformes comme Amazon Prime, Hulu, et le service de streaming de Disney, qui pointe le bout de son nez.