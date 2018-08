Disney pourrait lancer son service de streaming dès 2019

Encore une année de patience ?



© The Walt Disney Company

En un an, beaucoup de choses ont changé du côté de la. Le rachat des actifs de laa fait grand bruit, au moins tout autant que sa séparation avec Netflix. Et c'est justement pour venir concurrencer la plate-forme de Redd Hastings, mais aussi Hulu et Amazon, quecompte lancer la sienne en 2019.Si les informations ne fuitent pas vraiment -et pas encore- à son sujet, une mauvaise nouvelle est tombée sur la table de Mickey et de ses actionnaires.La plate-forme de vidéo à la demande de Disney verra bien le jour en 2019. La firme annonçait il y a quelques mois que celle-ci serait moins coûteuse que le concurrent Netflix, son ex-meilleur ami. A charger de vérifier cela en temps voulu.Avec des franchises surpuissantes (les films Marvel ; les collections Pixar ; l'univers Star Wars ; Avatar ; X-Men ; Alien ; Les Simpson ; La Planète des Singes), Disney a bien conscience de détenir un catalogue surpuissant aux possibilités infinies : de nouveaux films, des séries, des documentaires mais aussi des émissions sont attendus pour les abonnés.Toutefois, il existe une ombre au tableau puisque The Walt Disney Company (TWDC) pourrait ne pas disposer des droits de diffusion de la trilogie originale de Star Wars, les fameux épisodes IV, V et VI. Disney les a cédés à Turner (une firme partenaire qui appartient à Warner Media), qui possèdent les chaînes TNT et TBS, pour 275 millions de dollars en 2016.La compagnie devrait donc surenchérir pour récupérer ses billes ou pour empêcher Turner de diffuser les trois films, qui restent encore aujourd'hui une arme de communication de poids pour tout détenteur.