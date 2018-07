Des sénateurs US veulent pouvoir prévenir d'une catastrophe via Netflix

Pe3k / Shutterstock.com

Un projet de loi pour loger tous les services à la même enseigne

Modifié le 19/07/2018 à 16h12

Aux États-Unis, il est quasiment impossible de ne pas être au courant d'un état d'urgence.Une notification est poussée sur le téléphone de tous les citoyens, un bandeau défile sous les yeux des abonnés au câble, sans parler des éditions spéciales des JT qui se déclenchent quasi-instantanément.Mais quid des citoyens qui ont les yeux rivés surou sont en train de buller sur? Rien. Et c'est précisément ce qui dérange les sénateurs américains.Introduit par les sénateurs d'Hawaii et du Dakota du Sud, ce projet de loi intitulé leou, prévoit d'étendre les mesures de la loi actuelle à tous ces services de streaming.La chose a du sens : les services de streaming musical et de SVOD drainant de plus en plus de notre temps d'attention, il importe de s'y adapter.Reste que la fiabilité de ce genre de système n'est pas tout à fait optimale. On ne compte plus les ratés et faux positifs déclenchés par ces dispositifs par le passé. Le dernier en date : à Hawaii, justement. Au début du mois de janvier dernier, le 50e état des USA devait lancer un test en interne pour évaluer la fiabilité de son système d'alerte à grande échelle. Une erreur en entraînant une autre , c'est finalement tout l'archipel qui s'est cru sous le feu des missiles ennemis.Outre l'intégration de notifications d'état d'urgence à ces services de streaming, leprévoit également de faire disparaître pleinement l'option qu'ont les citoyens de désactiver les alertes fédérales sur leurs téléphones.