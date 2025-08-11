Des premiers signaux d’un désengagement progressif se font ainsi ressentir. Google chercherait notamment à négocier des contrats plus courts avec les fabricants, à abaisser les primes versées et s'interrogerait sur la pertinence de rivaliser frontalement avec des concurrents comme Amazon. Google ne devrait bien sûr pas fermer totalement le chapitre, mais pourrait reléguer Google TV au rang de projet secondaire.



Dans un marché où la bataille se décide à renforts d'investissement, l’équation de Google est désormais assez claire : continuer à investir lourdement pour rester dans la course… ou accepter de n’être qu’un acteur parmi d’autres, loin de ses ambitions initiales.