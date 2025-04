Alphabet a enregistré un chiffre d’affaires de 90,2 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit une progression de 12 % sur un an, et même 14 % à taux de change constants. Les analystes tablaient de leurs côtés sur 89,15 milliards. Cette dynamique s’appuie sur la performance de ses piliers historiques : la publicité sur Google Search et, on le sait, de manière toujours plus agressive sur YouTube, mais aussi sur la croissance rapide des abonnements et des ventes de ses appareils.

Mais c’est surtout le cloud qui tire son épingle du jeu, avec une croissance de 28 % et 12,3 milliards de dollars de revenus, portée par la demande en solutions d’IA générative et en infrastructures numériques. L’amélioration de la rentabilité est également notable : le bénéfice net bondit de 46 %, à 34,5 milliards de dollars, tandis que la marge opérationnelle grimpe à 34 %. Ces résultats permettent à Alphabet d’augmenter son dividende trimestriel de 5 % et d’annoncer un nouveau programme de rachat d’actions de 70 milliards de dollars, signe de confiance dans l’avenir.