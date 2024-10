Mais l'IA prend aussi une part importante des activités de Google en interne. « Nous utilisons également l'IA en interne pour améliorer nos processus de codage, ce qui stimule la productivité et l'efficacité. Aujourd'hui, plus d'un quart du nouveau code de Google est généré par l'IA, puis revu et accepté par les ingénieurs. Cela permet à nos ingénieurs d'en faire plus et d'avancer plus vite », confie Sundar Pichai.