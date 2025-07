Voici d'ailleurs comment Apple explique le principe de cette nouvelle API auprès des développeurs auxquels elle est destinée : « L'API de connexion automatique permet aux utilisateurs de se connecter à votre application une seule fois - sur un seul appareil - et d'y accéder sur tous leurs appareils Apple. Il n'est donc plus nécessaire de saisir à nouveau les noms d'utilisateur et les mots de passe, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de votre application en toute transparence, quel que soit l'écran ».

Prometteur, mais pour l'instant testé à petite échelle, le concept risque fort de séduire la majorité des plateformes de streaming. Une fois adoptée à la fois sur iOS 26 et tvOS 26 par Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou encore Paramount+, cette nouveauté devrait assurer une expérience bien plus fluide. On note par ailleurs que cette connexion automatique concernera aussi l'iPad, entre autres…. mais qu'elle reste par contre soumise au bon vouloir des développeurs tiers. Ces derniers peuvent en effet choisir de l'adopter ou non.