Sur Android TV, le Play Store s'offre une refonte

Une interface plus simple et mieux organisée



Source : 9to5Google

Le Play Store d'Android TV va évoluer vers une interface plus épurée et moins désordonnée qu'aujourd'hui. L'écran d'accueil va diffuser en arrière-plan un petit film de présentation associée à chaque application, installée ou non, proposant du contenu vidéo uniquement. Les polices ont été agrandies et prennent bien plus de place sur l'écran.En haut à droite de l'accueil, un raccourci vers les sections Applications et Jeux de la boutique suivi d'un onglet « Mes apps » pour accéder à sa collection. Les réglages ont également été revus, avec une liste plutôt que des icônes pour mieux s'orienter dans la profusion de paramètres proposés par Android TV. Le système va également présenter un écran incitant les utilisateurs à activer les mises à jour automatiques.La refonte visuelle est incluse dans la mise à jour numérotée 16.9.42 du Play Store. Elle devrait être disponible dans les prochaines semaines pour l'ensemble des utilisateurs.