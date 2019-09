Android TV devrait accueillir Google Stadia en 2020 en autres améliorations de l'OS

Stadia : pas avant la fin de l'année 2020 sur Android TV



De nombreuses optimisations durant les deux prochaines années



Le moteur de recherche était présent à Amsterdam pour l'International Broadcasting Convention, un salon dédié aux professionnels de la télédiffusion. Il a donné une conférence sur l'avenir de son système Android TV et sur les futures évolutions prévues dans les prochains mois.L'annonce la plus forte, mais également, la plus attendue est l'arrivée prochaine de Stadia . Google va intégrer sa future plateforme de jeu en ligne directement au cœur des télévisions et des box équipées de son système d'exploitation.Stadia n'arriverait pas avant au mieux la fin de l'été 2020 et la sortie d'Android R (ou Android 11), le futur successeur d' Android 10 sorti il y a seulement quelques jours . Au lancement, seul le Chromecast Ultra sera compatible pour jouer depuis son téléviseur sans le relier à un ordinateur.Google va également améliorer son système et lui proposer certaines de ses innovations, comme Google Camera et Google Lens , pour la capture et la reconnaissance d'image. Les utilisateurs devront installer une caméra prés de leur téléviseur pour bénéficier de ses applications dont les usages n'ont pas encore été spécifiés par l'entreprise. Le sous-titrage automatique devrait également faire son apparition.Les équipes de Google ont également évoqué Android 12, prévu pour 2021, et qui pour Android TV devrait être l'année de l'optimisation, avec une réduction de la mémoire vive et de la consommation électrique du système. Le géant californien évoque aussi brièvement la réduction progressive entre matériel et logiciel, en proposant moins de versions intermédiaires à ses utilisateurs.