Soldes Cdiscount : Transformez votre téléviseur en smartTV avec la Box Android TV Xiaomi Mi Box S 4K à 48,89€

Une box complète pour accéder à tous vos contenus



Un ensemble de technologies pour une image et un son d'excellente qualité



La Xiaomi Mi TV Box S est un appareil très complet pour votre téléviseur . Il permet d'accéder sur votre grand écran à de nombreuses applications avec en premier lieu les services de streaming vidéo. Netflix, Amazon Prime Video, ou bientôt Disney+, il est parfois compliqué d'avoir un accès simple à tous les services auxquels on est abonné, notamment si le téléviseur ne possède pas de magasin d'applications permettant de les télécharger.La Xiaomi Mi TV Box S fonctionne sous Android TV, et intègre le Google Play Store qui vous offre des centaines d'applications pour votre téléviseur. Vous pouvez installer gratuitement tous les services de vidéo à la demande que vous désirez...mais pas que ! Vous pouvez accéder à de nombreux services en ligne, comme Twitch pour les amateurs de jeux vidéo ou divers services musicaux mais également quelques jeux vidéos pour transformer votre box TV en console de jeu.Xiaomi propose également à ses utilisateurs un vrai lecteur multimédia compatible 4K. Quelque soit le type de fichiers, laMi TV Box S est capable de les afficher sur votre écran et ce grâce à ses 2 Go de mémoire vive, son processeur Cortex A53 et ses 8 Go de stockage. Vous pouvez également connecter un disque externe via le port USB 2.0 intégré.Pour garantir une excellente diffusion de vos vidéos, Xiaomi a intégré de nombreux codecs audio et vidéo. La Xiaomi Mi TV Box S peut lire les fichiers DTS-HD et les pistes Dolby. Elle supporte également la résolution 4K HDR, qui permet d'afficher une plus large palette de couleurs et une luminosité renforcée sur les écrans compatibles. Vos images n'ont jamais paru si belles et vibrantes.La Xiaomi Mi TV Box S est disponible dès à présent au prix de 48,99€, soit 51€ d'économie par rapport à son prix initial durant les Soldes d'hiver 2020.