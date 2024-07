Le gestionnaire de mots de passe de Google a planté, voici comment retrouver tous vos accès

L'incident a donné quelques frissons à la communauté des utilisateurs de Chrome. Du jour au lendemain, des millions de personnes se sont retrouvées dans l'incapacité d'accéder à leurs comptes en ligne. Plus de connexion automatique, plus de mots de passe sauvegardés. Pour beaucoup d'utilisateurs, cela revenait à ne plus pouvoir surfer. C'est un peu comme si le répertoire de vos contacts mobile disparaissait. Plus personne aujourd'hui, ou presque, ne retient un numéro de téléphone, y compris celui de ses proches.

Le gestionnaire de mots de passe intégré à Chrome est devenu un outil indispensable pour beaucoup. Il simplifie la vie en ligne en mémorisant vos identifiants ou en vous proposant de renforcer la sécurité de vos mots de passe en vous en suggérant des bien costauds. Mais quand il flanche, c'est toute notre vie numérique qui vacille.