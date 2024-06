1Password devient plus simple à paramétrer et vous donne un joker de secours

L'entreprise précise : « Une fois que vous avez créé ce code de récupération, tant que vous avez accès à l'adresse e-mail associée à votre compte 1Password, vous pouvez utiliser ce code sur 1Password.com à tout moment pour retrouver l'accès à votre compte et créer de nouveaux identifiants de connexion. Vous pouvez générer des codes de récupération si vous utilisez 1Password sur Mac, Windows, Linux, iOS, Android, et 1Password.com.



Les comptes 1Password et les données qu'ils contiennent restent aussi sécurisés qu'avant. Nous avons veillé à ce que le processus de récupération soit sûr en exigeant deux étapes distinctes (la vérification par e-mail et votre code de récupération) pour vérifier votre identité et retrouver l'accès à votre compte ».