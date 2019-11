L'outil intelligent d'aide à la rédaction de Google va débarquer sur Google Docs

Gagner du temps dans la rédaction

Un an après son lancement sur Gmail , l'outil Smart Compose s'ouvre à Google Docs. Régi par une intelligence artificielle, il promet un vrai gain de temps à ses utilisateurs.Les utilisateurs de Gmail ont déjà pu l'apprivoiser, et voilà qu'il arrive sur Google Docs : l'outil d'aide à la rédaction Smart Compose s'intègre à l'interface de traitement de texte de Google.Concrètement, cet outil « intelligent » suggère à ses utilisateurs des fins de phrases personnalisées. Pour y parvenir, un modèle dese nourrit des données de l'utilisateur, analyse le vocabulaire employé et repère les formulations et autres itérations de langage.Google présente son outil comme un moyen de «».Pour le moment, Smart Compose est uniquement disponible en anglais, dans une version beta réservée aux administrateurs de domaines Google. Les personnes souscrivant au service pourront tester l'outil en avant-première et proposer leur... Avant que Smart Compose ne se généralise à tous les utilisateurs de la Google Suite.En réalité, les promesses de l'outil se révèlent être assez décevantes sur Gmail. En effet, Smart Compose suggère des phrases relativement neutres, typiques du langage que l'on retrouve dans les échanges de mails professionnels.Néanmoins, l'intégration à Google Docs laisse entrevoir de nouvelles possibilités. Contrairement à Gmail, l'outil collaboratif de G Suite est utilisé pour de multiples usages : fiche produit, rapport d'entreprise, brochure commerciale, CV, note de cours, mémoire, fictions... Pour l'IA derrière Smart Compose, c'est autant de données à traiter afin de proposer à l'utilisateur des suggestions cohérentes et adaptées à son type d'écriture.Le déploiement de Smart Compose dans Google Docs confirme en outre les avancées de Google dans le traitement automatique du langage naturel.Ces dernières années, la firme a déployé de nombreuses ressources pour devenir un leader sur le marché de l'intelligence artificielle. En 2014, le géant du web avait ainsi racheté la start-up DeepMind pour 400 millions de dollars. L'année dernière, il avait annoncé investir 25 millions de dollars dans la recherche en IA pour répondre à des enjeux économiques et sociaux. Récemment, Google a lancé « Contact Center AI », un outil qui aide à traiter les interactions téléphoniques avec des clients.