AMD fait du neuf avec du vieux en lançant de nouveaux SoC pour Chromebook

Si AMD ne s'étend que modérément sur la question des performances développées par ces nouvelles puces, ces dernières suffisent pour surclasser assez confortablement les SoC A6 et A4 proposés sur Chromebook depuis plus d'un an. De quoi permettre à AMD d'apporter du relief à son offre, tout en se positionnant mieux sur un marché en pleine croissance (surtout outre-Atlantique).

La firme note d'ailleurs qu'entre début 2019 et le second trimestre 2020, ses parts de marché sur le secteur du Chromebook sont passées de 5,2% à 21%… en partie au détriment d'Intel. Le lancement de ces cinq nouvelles références devrait permettre de maintenir cette bonne dynamique sans trop empiéter sur les lignes de production consacrées aux Ryzen 4000 U et H, sous architecture Zen 2 et gravure 7 nm.