Google TV va bientôt permettre de créer des profils "Enfants"

Bonne nouvelle pour les parents qui ne veulent pas laisser leur enfant manipuler leur compte Google TV, puisque le géant américain va bientôt permettre la création d'un profil dédié aux plus jeunes. Les parents pourront ainsi créer un profil adapté à leur enfant, et choisir notamment les applications disponibles.

Le géant de la tech précise qu'il ne sera pas nécessaire de disposer d'un compte Google pour créer un profil « Enfant », et qu'il suffira pour cela de renseigner le nom et l'âge de ce dernier. Les parents pourront également fixer une limite d'utilisation et empêcher l'accès au système à partir d'une certaine heure.