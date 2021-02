YouTube va permettre aux parents de mieux contrôler le parcours de leurs ados

Le niveau « Explore more » est quant à lui étudié pour les jeunes de 13 ans et plus. Le filtrage sera plus modéré et les ados pourront par exemple accéder aux streams de leurs influenceurs préférés. Le palier final baptisé « Most of YouTube » débloquera la quasi intégralité du contenu présent sur la plateforme, excepté les vidéos labellisées « pour adultes ».

Quelque soit le réglage sélectionné, YouTube désactivera certaines fonctionnalités pour les achats in-app, les publicités ciblées, les publicités sur certains produits pour adultes (alcool, paris sportifs, etc.), mais aussi la section des commentaires.

Si les premiers tests sont concluants, la fonctionnalité devrait être proposée aux parents dans les prochains mois.