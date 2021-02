YouTube ajoute une nouvelle section dédiée au sport

C'est donc très discrètement que Google a mis en ligne ce compartiment qui met en lumière les vidéos de sport les plus populaires du moment. Ainsi, ce portail permet aux utilisateurs de retrouver leurs contenus favoris plus rapidement. Toutes les pratiques sportives y sont représentées et l’algorithme s'adaptera aux préférences de chacun. Par exemple, un internaute adepte du ballon rond verra plus souvent des suggestions en rapport avec le monde du football.