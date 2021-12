Google déploie de nouvelles fonctionnalités pour Android, Google Photos et Android Auto

Android Auto n'a pas été oublié. Dès à présent, vous pouvez le paramétrer afin qu'il se lance automatiquement dès que vous connectez votre téléphone Android à votre voiture. D'autres fonctionnalités, prévues pour bientôt, vous permettront de répondre plus facilement aux messages reçus grâce à de nouvelles suggestions de réponses intelligentes et de jouer de la musique en pressant simplement le bouton Play sur l'écran d'accueil. Et pour vous éviter de farfouiller dans vos bibliothèques musicales en voiture, vous pourrez bientôt faire une recherche vocale pour trouver votre artiste ou morceau favori et l'écouter.