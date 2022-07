Découvrez les premières images de Wear OS 3.5 et One UI Watch 4.5 en fuite

Wear OS 3.5 avec la surcouche One UI Watch 4.5 de Samsung, ça donne quoi ? Le leaker Evan Blass récidive et nous montre les premières images du système d’exploitation. L'occasion de découvrir plus en détails l’interface qui devrait équiper les futures Galaxy Watch 5, sans doute dévoilées en août. Pas de grosse révolution à l’horizon, mais surtout des changements esthétiques que seuls les plus observateurs remarqueront.