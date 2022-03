Google dévoile des images et fonctionnalités propres à WearOS 3

Pour découvrir WearOS 3 dans sa version brute, non travestie par la surcouche OneUi de Samsung comme pour la Galaxy Watch 4 , il faudra probablement patienter jusqu’en mai prochain, possible mois de lancement de la Google Pixel Watch . En attendant, le géant américain a rajouté quelques captures d’écran sur l’application compagnon Wear Os disponible sur le PlayStore. Ces clichés, repérés par les journalistes de 9to5Google, donnent un petit aperçu de l’interface et des fonctionnalités « brutes » de WearOS 3.