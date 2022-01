Oculus Quest 3 / Oculus Pro : un leak promet des améliorations majeures

Pour l'heure baptisé « Projet Cambria », une forme dédiée aux professionnels de la gamme Quest devrait selon Brad Lynch arriver courant 2022. Plus précisément, elle pourrait sortir entre avril et juin de cette année. Soit la période durant laquelle Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, tient sa conférence des développeurs.

Une rumeur d'ailleurs corroborée par le groupe Display Supply Chain Consultants (DSCC) dans un rapport détaillant ses prédictions pour l'industrie des écrans en 2022. Selon Brad Lynch et DSCC, le Quest Pro pourrait « repousser les limites des technologies d'affichage et présenter un facteur de forme plus fin ».

Il devrait d'une part proposer une haute résolution de couleur à travers le casque pour permettre une meilleure expérience en réalité augmentée. D'autre part, il devrait se montrer bien plus léger et fin que le Quest 2, notamment grâce à un affichage Mini-LED sur des lentilles « pancakes », qui visent à mieux traiter la lumière pour afficher de plus belles couleurs.

Compte tenu de la dénomination Pro, il faudrait s'attendre à un casque AR/VR de haut calibre, et donc à un prix nettement supérieur à celui du très accessible Quest 2. Brad Lynch a indiqué que Meta entend écouler 3 millions d'unités Quest Pro.