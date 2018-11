Des astronomes découvrent une réplique de Hoth, la planète enneigée de Star Wars

Une température de -170°Cl

Voilà une découverte qui passionne toute la communauté scientifique, et bien au-delà. Mercredi, l'(ESO) a révélé dans la revue Nature l'existence d'une véritable exoplanète qui ressemble à Hoth, la planète recouverte de neige et de glace issue de l'univers Star Wars. Cette découverte est le fruit de dix-huit années d'observations.Baptisée « Étoile b de Barnard », cette super-Terre (dotée d'une masse supérieure à 3,2 masses terrestres) se trouve à une distance de seulement 6 années-lumière de la Terre, faisant d'elle la seconde exoplanète la plus proche de notre planète après le système Proxima Centauri., a déclaré à l'AFP Ignasi Ribas, de l'Institut d'études spatiales de Catalogne, coauteur de l'étude.Cette super-Terre a été détectée grâce aux spectrographes HARPS et UVES, des chasseurs de planètes de l'ESO. Elle orbite autour de son étoile en 233 jours.Cependant,paraît bien inhospitalière., sa température de surface avoisinerait les(votre plus beau pull de Noël n'y changera donc rien). Son étoile hôte, l'Étoile de Barnard, est une naine rouge, une étoile froide de faible masse qui n'éclaire que très faiblement l'Étoile b, avec une équivalence de 2% par rapport à l'énergie que la Terre reçoit du Soleil. Mais elles restent très proches l'une de l'autre (0,4 fois la distance séparant le Soleil de la Terre).