Rocket Lab inaugure l’ère commerciale des mini-fusées dans l’espace

© Rocket Lab

Une petite révolution en vue pour le secteur spatial ?

Un coût énorme dont les clients sont prêts à s'acquitter

est donc parvenu, le dimanche 11 novembre, à envoyer six petits satellites en orbite circulaire grâce à sa mini-fuséepour divers clients tels que Spire Global, Tyvak, Fleet Space et Irvine CubeSat Stem.Le lancement a eu lieu depuis la péninsule de Mahia situé sur la côte est de l'île septentrionale de la Nouvelle-Zélande. L'opérationest le premier lancement commercial d'une mini-fusée Electron. Deux autres lancements « tests » avaient précédé celui-ci avec les missions toujours sobrement intituléle 25 mai 2017 etle 21 janvier 2018.Ce troisième lancement marque peut-être un tournant pour l'entreprise privée du secteur spatial. Même si la fusée Electron ne transportait qu'une charge utile constituée de six petits satellites, la société fondée en 2006 entrevoit de multiplier les lancements à partir de l'année prochaine. Six fusées sont actuellement en production et seize lancements seraient déjà prévus. Peter Beck, CEO de Rocket Lab a qualifié ce premier lancement commercial de «».La fusée Electron mesure 17 mètres de hauteur pour 1m20 de diamètre, elle peut emporter une charge utile comprise entre 150 et 250 kg. Rien à voir à côté des lanceurs de Space X de 70 m qui peuvent embarquer jusqu'à 23 tonnes. Ainsi, les petits lanceurs comme la fusée Electron font la promesse de réduire considérablement le temps d'attente pour la mise en orbite d'un satellite (de 24 à 6 mois), d'autant plus que les sociétés comme Arianespace et Space X privilégient d'abord les grands satellites dont le prix et le volume sont bien plus importants que des nano-satellites et autres Cubesats.Le prix de lancement d'une fusée Electron est « seulement » de 5,7 millions de dollars contre plusieurs centaines en ce qui concerne des lanceurs imposants comme le Falcon 9 de Space X. Toutefois, Rocket Lab promet de proposer des lancements réguliers et de disposer de nombreux créneaux pour désengorger l'embouteillage actuel. Pour cette raison, leurs clients sont prêts à payer des sommes bien plus élevées, il leur en coûte en effet environ 40 000 $ / kg avec Rocket Lab, contre 3 000 $ / kg avec Space X. En outre, Peter Beck a déclaré que ses usines de Californie et de Nouvelle-Zélande «».Le prochain lancement de Rocket Lab sera pour le compte de la NASA avec la missionprévu pour décembre prochain. A cette occasion, plusieurs nano-satellites devraient être mis en orbite.