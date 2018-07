À partir de 13h39, suivez en direct le lancement des fusées Arianespace et SpaceX



25/07/2018

Le lancement d'est prévu pourheure française depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. L'entreprise d'astronautique française mettra ainsi en orbite à l'aide de sa fusée Ariane 5 quatre satellites Galileo dédiés à l'amélioration globale du système de positionnement GPS européen. Avec ce lancement, l'Union Européenne disposera de 26 satellites en orbite autour de la terre.Le lancement deest prévu pour plus tard dans la journée, àheure française depuis la base militaire Vandenberg Air Force en Californie. La firme de Elon Musk devrait ainsi à son tour mettre en orbite dix satellites Iridium Next par le biais de la fusée Falcon 9. Il s'agit du septième lancement de satellites de la part de SpaceX pour Iridim Next, passant ainsi le nombre de leurs satellites en orbite autour de la terre à 75.