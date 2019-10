La NASA prévoit jusqu'à 10 sorties extravéhiculaires sur l'ISS d'ici 2020 !

AMS-02 // Crédit : NASA

Grosses réparations à prévoir

Source : NASA.

Le ballet démarre dès ce dimanche 6 octobre : les américains Christina Koch et Drew Morgan sortiront du sas Quest pour se rendre sur la grande poutre centrale de l'ISS afin d'y changer un set de batteries dont les unités de remplacement sont arrivées la semaine dernière au sein du cargo japonais HTV-8.D'ici la fin décembre, ce sont jusqu'à 10 sorties qui pourraient avoir lieu, organisées en deux groupes : les premières les 6, 11, 16, 21 et 25 octobre pour différentes opérations sur les batteries (les anciennes générations nickel-hydrogène sont remplacées par des lithium-ion), puis les cinq suivantes en novembre-décembre pour réparer l'instrument AMS-02.Ce « chasseur de matière noire » () avait été apporté au cours de l'un des tout derniers vols des navettes américaines, et il opère à l'extérieur de l'ISS. C'est un instrument de précision, qui coûte à lui seul la bagatelle de deux milliards de dollars. Pour qu'il continue à collecter et classer les particules cosmiques, il y a besoin de changer trois de ses quatre pompes de refroidissement qui sont en panne...Notons qu'à l'origine, il ne devait fonctionner que deux ans ! Sa réparation représente une opération délicate, pour laquelle l'italien Luca Parmitano a subi un entrainement particulier dans la préparation de sa mission.