Fini les trous ? La Russie fait décoller sa capsule Soyouz de remplacement cette nuit

En effet, en décembre dernier, la capsule Soyouz qui a amené Sergei Prokopiev, Dmitri Peteline et Francisco Rubio a souffert d'une fuite soudaine de son liquide de refroidissement. MS-22 est toujours amarrée à l'ISS, mais Roscosmos a préféré amener un remplacement pour pouvoir ramener rapidement et en toute sécurité les astronautes sur Terre au besoin. Conséquence directe, la rotation d'équipage de ce printemps n'aura pas lieu du côté russe et les trois membres d'équipage concernés resteront sur l'ISS jusqu'en septembre. L'agence russe attend que MS-23 soit amarré à la station pour faire revenir MS-22, avec un maximum de manœuvres et de mesures avant son retour (l'intérieur de la capsule, qui se posera au Kazakhstan, sera rempli d'un maximum d'échantillons et résultats d'expériences).