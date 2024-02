ROSS, quand la Russie veut (re)créer une station spatiale

Il faut dire que sur la station internationale, les capacités russes sont limitées par leurs modules. Le premier grand module, Zarya, a aujourd'hui 25 ans de vie en orbite, sa conception est très ancienne et il ne sert plus que de stockage et de couloir. Zvezda, le module principal, sert à piloter l'ISS, de lieu de vie aux cosmonautes russes, de point d'observation et il abrite quelques expériences limitées. Le petit module Rassvet est lui aussi un lieu de stockage, Poisk sert de sas pour les sorties spatiales... Jusqu'à l'arrivée en 2021 du module Nauka et de son extension le « noeud » Pritchal, capable d'amarrer en théorie jusqu'à 4 modules supplémentaires ou de servir de sas. Mais Nauka est un vieux module déguisé en nouveau, en réalité sa structure a plus de 20 ans, ses équipements sont anciens, et en plus il y a eu quelques soucis, en particulier avec son système de refroidissement en 2023.

Un plan original appelait à l'origine à construire la ROSS à partir des éléments les plus récents de l'ISS, donc désamarrer Nauka et Pritchal, puis leur faire changer d'orbite, leur adjoindre de nouveaux modules et commencer rapidement les opérations habitées. En l'état, ce plan ne tient plus aujourd'hui. ROSS sera construite à partir de nouveaux éléments seulement.